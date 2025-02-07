Суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі щодо заволодіння столичною землею – арешт з правом застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у справі щодо заволодіння столичною землею – арешт з правом внесення застави на різні суми, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється у телеграм-каналі САП у п'ятницю увечері, депутата Київської міськради - члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин арештовано з правом застави в 50 млн грн, двох інших підозрюваних у справі - з правом застави 4,5 млн грн та 8 млн грн. Один обіймає посаду першого заступника начальника КП "Спецжитлофонд", а інший сприяв злочинній організації у веденні бухгалтерії.

"За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави до члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин – чинного депутата Київської міськради, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі.

Пізніше САП доповнила повідомлення наступним текстом: "Також суд застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних – пособників, один з яких обіймає посаду першого заступника начальника КП «Спецжитлофонд», а інший сприяв злочинній організації у веденні бухгалтерії . Суд застосував до осіб тримання під вартою з альтернативою внесення 4,5 млн грн та 8 млн грн відповідно".