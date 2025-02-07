Трамп заявив про корупцію "небачених раніше рівнів" в USAID

Корупція в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) досягла занадто високого рівня, стверджує президент США Дональд Трамп.

"USAID зводить з розуму радикальних лівих, і вони нічого не можуть з цим вдіяти, тому що спосіб, у який витрачаються гроші, причому значна частина з них - шахрайським шляхом, абсолютно незрозумілий. Корупція досягла небачених раніше рівнів. Закрийте його!" - написав Трамп у соцмережі Х у п'ятницю.

Як повідомлялось, директора з безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і його заступника відправили в адміністративну відпустку в суботу, 1 лютого, після того, як вони спробували завадити співробітникам департаменту ефективності державного управління (DOGE) отримати доступ до захищених систем агентства.

Повідомлялося також, що адміністрація Трампа планує залишити менше ніж 300 співробітників USAID із понад 10 тис співробітників у всьому світі. Зокрема, в африканському бюро залишиться лише 12 співробітників, в азійському – вісім.