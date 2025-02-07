Кабмін прийняв майже 7,9 тис. урядових рішень з початку повномасштабної війни - держсекретар

Кабінет міністрів прийняв майже 7,9 тис. урядових рішень з початку повномасштабної війни, повідомив державний секретар Кабміну Олександр Ярема.

"Від початку війни було прийнято понад 800 законів, а також близько 8 тис. урядових рішень", - сказав Ярема на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" в п'ятницю у Києві.

Зокрема, Верховна Рада з початку повномасштабного вторгнення прийняла 835 законів, а Кабінет міністрів - 4279 постанов і 3595 розпоряджень.

Крім того, з його слів, на сьогодні виконання: плану заходів Стратегії реформування державного управління України на 2022-2025 роки становить 85% (28 заходів - виконано, 5 заходів - виконується); плану заходів Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки становить 86% (89 заходів - виконано, 14 заходів - виконується).