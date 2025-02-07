Зеленський звільнив з посади спецуповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України Мойсюка

Президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Відповідний указ №74/2025 опубліковано на сайті Офісу президента України.

"Звільнити Мойсюка Євгена Георгійовича з посади Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Мойсюк був призначений на посаду спецпредставника президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України у лютому 2024р. За інформацією з відкритих джерел, Мойсюк – кар'єрний військовий, у 2000—2002 роках служив у 25-й окремій повітрянодесантній бригаді на командних посадах. У 2004—2005 роках проходив службу в складі Українського миротворчого контингенту багатонаціональних сил у республіці Ірак, з жовтня 2008 року по квітень 2009 року — у складі українського миротворчого контингенту в Косові.

У березні 2014-го керував рухом підрозділу 25-ї повітрянодесантної бригади. З грудня 2014 року безпосередньо керував обороною Донецького аеропорту, а після повного знищення противником будівлі аеропорту — виведенням особового складу

У 2019 р. стало відомо, що Євген Мойсюк призначений командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. У липні 2021 р. указом президента України звільнений з посади командувача ДШВ ЗСУ і призначений заступником Головнокомандувача ЗСУ.

Мойсюк став першим військовиком, який починав війну на посаді комбата і отримав звання генерала.

Мойсюк нагороджений Хрестом бойових заслуг (2022); Орденом Данила Галицького (2021); Орденом Богдана Хмельницького II ст. (2015) та III ст. (2014).