Інтерфакс-Україна
Події
12:15 07.02.2025

Стефанчук: У відрядженні в США перебувають 37 депутатів, які поїхали власним коштом

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Стефанчук: У відрядженні в США перебувають 37 депутатів, які поїхали власним коштом

Лише 37 українських депутатів перебувають у відрядженні в США, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи висловлювання президента України Володимира Зеленського про "постійні відрядження" українських парламентарів.

"Перед Україною стоїть дуже важливе завдання - перезавантажити наші відносини з нашими стратегічними партнерами, якими є США. І ми робимо це системно на всіх рівнях, на абсолютно всіх рівнях, в тому числі на рівні відновлення наших стосунків з Конгресом і Сенатом США. І саме тому велика делегація, здається, 37 чоловік, які паралельно представляють половину, навіть більше половини опозиції, вони поїхали туди для того, щоб системно працювати із сенаторами, з депутатами від Конгресу для налагодження стосунків", - заявив Стефанчук.

Він зазначив, що депутати перебувають у відрядженні не за державний кошт, а виїхали до США власним коштом.

Крім того, додав спікер, депутати активно працюють у комітетах, в тому числі на прифронтових територіях.

"Український парламент працює всюди, працює завжди, працює відповідно до графіку. Робота парламенту не зводиться до натискання на кнопки. Це робота в комітетах, це робота в тимчасових слідчих комісіях, це робота на дипломатичному фронті", - наголосив спікер.

Як повідомлялося, напередодні Зеленський виступив з критикою народних депутатів, які забагато часу витрачають на закордонні відрядження. "Сьогодні у нас молитовний сніданок Сполучених Штатів Америки. Це вже дуже важливо, коли пів парламенту України знаходиться на молитовному сніданку. Не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах… Питання не в Сполучених Штатах - питання в відрядженнях постійних, а не в щоденній кропіткій роботі на людей, які їх обрали", - сказав Зеленський журналістам у четвер у Києві.

Президент додав, що задоволений роботою парламенту, але "на жаль, парламент не кожного дня працює".

Теги: #депутати #сша

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