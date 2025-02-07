Сили оборони збили 81 російський БПЛА

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У ніч на 7 лютого російські окупанти атакували територію України 112 ударними БПЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 81-го ударного БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.