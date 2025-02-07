Інтерфакс-Україна
Події
08:21 07.02.2025

На фронті в четвер було 101 бойове зіткнення, найбільше на покровському напрямку

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На фронті в четвер було 101 бойове зіткнення, найбільше на покровському напрямку

101 бойове зіткнення зафіксовано протягом минулої доби на всіх фронтах російсько-української війни, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у п'ятницю вранці.

На покровському напрямку у Донецькій області українські захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора, на лиманському напрямку - 20, на торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Диліївки та Торецька, на новопавлівському - вісім поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного.

На сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції українських захисників у районі Білогорівки, на краматорському було три боєзіткнення в районі міста Часів Яр.

На харківському напрямку ЗСУ відбили одну атаку противника в районі міста Вовчанськ, на куп’янському минулої доби відбулося п’ять атак окупантів.

В операційній зоні у Курській області РФ підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили п’ять атак росіян.

На оріхівському, гуляйпільському та придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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