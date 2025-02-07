Інтерфакс-Україна
Події
08:16 07.02.2025

Окупанти завдали 84 авіаудари за минулу добу, 47 по Курській області

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Окупанти завдали 84 авіаудари за минулу добу, 47 по Курській області
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 84 авіаційних ударів за минулу добу, застосувавши одночасно чотири ракети та скинувши 138 керованих авіаційних бомб, залучивши 2829 дронів-камікадзе.

Як повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбук у зведенні за четвер, крім цього, ворог здійснив за добу понад п’ять тисяч обстрілів, з них 94 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Дмитрівка, Мала Рибиця Сумської області; Сіверськ, Званівка, Бондарне, Новоолександрівка, Одрадне, Новосілка, Новий Комар, Новопіль Донецької області; Гуляйполе Запорізької області, а також по місту Запоріжжя.

В операційній зоні у Курській області РФ ворог завдав 47 авіаційних ударів із застосуванням 76 керованих бомб, а також здійснив 612 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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