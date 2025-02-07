У Донецькій області 1 мирний житель загинув, 5 поранено під російськими обстрілами за добу

Один мирний мешканець Донецької області загинув, п'ять дістали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів за добу 6 лютого, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків", - написав Філашкін у Телеграм в п'ятницю вранці.