Інтерфакс-Україна
Події
07:53 07.02.2025

У Донецькій області 1 мирний житель загинув, 5 поранено під російськими обстрілами за добу

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У Донецькій області 1 мирний житель загинув, 5 поранено під російськими обстрілами за добу

Один мирний мешканець Донецької області загинув, п'ять дістали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів за добу 6 лютого, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2  багатоповерхівки та 6 приватних будинків", - написав Філашкін у Телеграм в п'ятницю вранці.

 

Теги: #донецька #зведення

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