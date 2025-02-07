Інтерфакс-Україна
Події
04:54 07.02.2025

Українські війська просунулися на 5 км у Курській області у четвер – ISW

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Українські сили розпочали нову серію механізованих штурмів у Курській області та просунулися на відстань до 5 км за російськими лініями на південний схід від міста Суджа у четвер, 6 лютого, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Махновки та на північ і схід від Черкаської Конопельки Суджа-Обоянь і захопили Колмаков і Фанасеївку", - йдеться у зведенні.

ISW зазначає, що російське військове командування зібрало близько 78 тис військових, включаючи 11 тис північнокорейців і елементи елітних формувань ВДВ Росії та морської піхоти, щоб витіснити українські сили з Курської області.

З посиланням на результати російського опитування повідомляється, що серед росіян зберігається високий рівень підтримки війни в Україні: 67% громадян РФ підтримують війну, а 65% вважають, що війна "йде добре" для Росії. "Успішні поновлені українські контратаки в Курській області також можуть негативно вплинути на погляд російської громадськості на війну в найближчі тижні", - вказують аналітики.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-6-2025

Теги: #війна #курська #ситуація

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