Інтерфакс-Україна
Події
01:44 07.02.2025

На Мюнхенській безпековій конференції звучатиме меседж "Мир через силу" – посли G7

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Меседж "Мир через силу" буде звучати на конференції з безпеки, що пройде 14-16 лютого у Мюнхені (Німеччина), повідомляється в аккаунті послів країн "великої сімки" (G7) в Україні.

"Посли G7 почули від Міністра Сибіги щодо планів України. "Мир через силу" - такий меседж звучатиме на Мюнхенській безпековій конференції та на тертю річницю повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга неодноразово підкреслював важливість реалізації концепції "миру через силу" в зусиллях із завершення російсько-української війни.

Джерело: https://x.com/G7AmbReformUA/status/1887597051632115894

Теги: #безпека #мюнхен

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