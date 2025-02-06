Рубіо відмовився від участі у саміті G20 в ПАР

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не планує відвідувати саміт G20 в Йоганнесбурзі, ПАР. Про це він написав у соцмережі Х в четвер.

"Південна Африка робить дуже погані речі. Експропріація приватної власності. Використання G20 для просування "солідарності, рівності та стійкості". Іншими словами: DEI та зміна клімату. Моя робота полягає в тому, щоб просувати національні інтереси Америки, а не витрачати гроші платників податків чи балувати антиамериканізм", - прокоментував Рубіо.

Зустріч міністрів закордонних справ "Великої двадцятки" запланована на 20-21 лютого, на ній планується обговорити підготовку до саміту лідерів G20 в Йоганнесбурзі в листопаді.