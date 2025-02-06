В Україні очікується погода без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

Погода без опадів очікується по всій території України в п’ятницю, 7 лютого, в Криму невеликий сніг.

Як повідомив Укргідрометцентр, на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, на південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 1-6° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 0-5° морозу.

В Києві без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 7 лютого найвища температура вдень була 9,7° в 2024р., найнижча вночі -32,2° в 1929р.

В суботу, 8 лютого, без опадів, в Криму невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, в Криму 0-5° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла, у східних областях 1-6° морозу.

В Києві 8 лютого без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.