Аварійні відключення електроенергії запроваджені в четвер у низці областей

Екстрені відключення електроенергії застосовуються за командою НЕК "Укренерго" в Дніпропетровській та Донецькій областях, повідомила група "ДТЕК" у Телеграм-каналі у четвер.

За повідомленнями операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) графіки аварійних відключень (ГАВ) е/е за вказівкою "Укренерго" також введені зранку в четвер і в інших регіонах, зокрема, в Донецькій, Кіровоградській, Сумській та Полтавській областях.