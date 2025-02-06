Інтерфакс-Україна
Події
09:59 06.02.2025

Броньований автомобіль "Укрпошти" потрапив під атаку дрона

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Ворожий дрон атакував броньований автомобіль "Укрпошти" на дорозі з Покровська. Ніхто не постраждав, повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Ворог продовжує атакувати Укрпошта у прифронтових регіонах, а за кожною нашою гарною новиною стоїть героїчна, часто ризикована робота працівників. Цього разу ворожий дрон атакував нашу автівку, яка поверталася з Покровська. Завдяки броні працівники залишилися живі", - написав Смілянський у фейсбук у четверг.

За його словами, "Укрпошта" буде змушена замінити автівку на нову.

Смілянський подякував команді на Донеччині і директору Донецької дирекції "Укрпошти" Максиму Сутковому за відданість та сміливість.

Раніше "Укрпошта" повідомила про закриття останнього з 11 у Покровську стаціонарного відділення у зв'язку з наближенням лінії фронту - 7 тис. мешканців, які ще лишаються в місті обслуговують броньовані пересувні відділення.

Теги: #автомобіль #удар #покровськ #укрпошта

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