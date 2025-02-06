Інтерфакс-Україна
Події
09:17 06.02.2025

Вночі збито 56 БпЛА, 18 безпілотників не досягли цілей

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Вночі збито 56 БпЛА, 18 безпілотників не досягли цілей
Фото: НГУ

Підрозділи Збройних сил України минулої ночі збили 56 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів, 18 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 6 лютого 2025 року (із 19.00 5 лютого) противник атакував 77-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово — рф та двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської обл.— рф", - йдеться в повідомленні пресслужби в четвер.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях. 18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - зазначено у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Дніпропетровщина.

Теги: #атака_бпла_рф #повітряні_сили

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