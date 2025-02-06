Інтерфакс-Україна
Події
08:52 06.02.2025

Окупанти знизили інтенсивність боєзіткнень, проте покровський напрямок залишається найгарячішим

2 хв читати
Окупанти знизили інтенсивність боєзіткнень, проте покровський напрямок залишається найгарячішим
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті зафіксовано 90 бойових зіткнень, найбільше противник атакує покровський, торецький та лиманський напрямки, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетні удари із застосуванням 3 ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 134 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 107 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2293 дрони-камікадзе", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку українські військові відбили 4 атаки росіян біля Вовчанська та Козачої Лопані.

На куп’янському напрямку армія РФ атакувала 8 разів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ біля Загризового, Петропавлівки, Піщаного та Нової Кругляківки.

На лиманському напрямку зафіксовано 11 ворожих атак. Російські війська намагалися просунутися в районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів і Торського.

На сіверському напрямку росіяни атакували 9 разів у районах Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського.

На краматорському напрямку відбулося 3 боєзіткнення в районах Часового Яру та Ступочок.

На торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Найбільша активність противника спостерігається на покровському напрямку – українські захисники зупинили 24 атаки біля Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надіївки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів.

На новопавлівському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону 3 рази біля Костянтинополя.

На гуляйпільському напрямку зафіксовано 2 атаки в напрямку Новополя.

На оріхівському та придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

В операційній зоні на Курщині українські військові відбили 9 атак противника. Окрім цього, ворог завдав 54 авіаудари, використавши 78 керованих бомб, та здійснив 415 артилерійських обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На волинському та поліському напрямках ознак формування ударних угруповань противника немає.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 12.05.2025
Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

Число боєзіткнень під час "парадного перемир’я" впало на 15%, обстрілів – на 34%, авіаударів – в 2,4 разу – Генштаб

08:19 12.05.2025
Сили оборони вразили за добу 20 районів зосередження окупантів – Генштаб

Сили оборони вразили за добу 20 районів зосередження окупантів – Генштаб

08:10 12.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 155 бойових зіткнень - Генштаб

Впродовж доби зафіксовано 155 бойових зіткнень - Генштаб

16:57 11.05.2025
Генштаб: На покровському напрямку зафіксовано 36 бойових зіткнень, на Курщині – чотири

Генштаб: На покровському напрямку зафіксовано 36 бойових зіткнень, на Курщині – чотири

08:17 11.05.2025
Сили оборони вразили за добу дев’ять районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу дев’ять районів зосередження окупантів

08:16 11.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 161 бойове зіткнення

Впродовж доби зафіксовано 161 бойове зіткнення

08:07 11.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1310 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1310 військовослужбовців

08:03 10.05.2025
Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 106 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 106 од. автотехніки

08:25 09.05.2025
Сили оборони уразили за добу 16 районів зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони уразили за добу 16 районів зосередження окупантів - Генштаб

08:22 09.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 193 бойових зіткнення - Генштаб

Впродовж доби зафіксовано 193 бойових зіткнення - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії, до списку внесено ще 189 суден тіньового флоту

Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

Внаслідок удару БПЛА по Сумах загинула людина, ще дві зазнали поранень

Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 145 БпЛА: збито 80 дронів, ще 42 локаційно втрачені

Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться від прямого контакту, – Єрмак

ОСТАННЄ

Кабмін затвердив необхідні для відкриття 1-го переговорного кластеру з ЄС дорожні карти

КМІС: 51% українців прихильні до спільного мирного плану Європи і України

Стрілянину в київському готелі вчинив нетверезий житель Хмельниччини

ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії, до списку внесено ще 189 суден тіньового флоту

Директор-художній керівник Молодого театру Білоус залишив посаду за угодою сторін

Петиція щодо звільнення директорки департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург отримала "мовчазну згоду" – ініціатор

Президент Бразилії планує попросити Путіна зустрітися із Зеленським

Молодь за програмою "єКнига" надає перевагу книгам зарубіжних авторів

Міносвіти розробляє Стратегію розвитку дошкільної освіти

Країни ЄС можуть у середу попередньо погодити 17-й пакет санкцій проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА