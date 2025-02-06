Окупанти знизили інтенсивність боєзіткнень, проте покровський напрямок залишається найгарячішим

Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті зафіксовано 90 бойових зіткнень, найбільше противник атакує покровський, торецький та лиманський напрямки, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетні удари із застосуванням 3 ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 134 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 107 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2293 дрони-камікадзе", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку українські військові відбили 4 атаки росіян біля Вовчанська та Козачої Лопані.

На куп’янському напрямку армія РФ атакувала 8 разів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ біля Загризового, Петропавлівки, Піщаного та Нової Кругляківки.

На лиманському напрямку зафіксовано 11 ворожих атак. Російські війська намагалися просунутися в районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів і Торського.

На сіверському напрямку росіяни атакували 9 разів у районах Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського.

На краматорському напрямку відбулося 3 боєзіткнення в районах Часового Яру та Ступочок.

На торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Найбільша активність противника спостерігається на покровському напрямку – українські захисники зупинили 24 атаки біля Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надіївки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів.

На новопавлівському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону 3 рази біля Костянтинополя.

На гуляйпільському напрямку зафіксовано 2 атаки в напрямку Новополя.

На оріхівському та придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

В операційній зоні на Курщині українські військові відбили 9 атак противника. Окрім цього, ворог завдав 54 авіаудари, використавши 78 керованих бомб, та здійснив 415 артилерійських обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На волинському та поліському напрямках ознак формування ударних угруповань противника немає.