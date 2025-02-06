Інтерфакс-Україна
Події
08:36 06.02.2025

Через російські обстріли Херсонщини поранені 18 людей та один загиблий

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Через російські обстріли Херсонщини поранені 18 людей та один загиблий

Російські війська обстрілювали Херсонську область у середу, внаслідок чого поранено 18 людей і один загиблий, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Антонівка, Зеленівка, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Милове, Гаврилівка, Нововоронцовка, Дудчани, Новорайськ, Новоолександрівка, Шляхове, Придніпровське, Садове, Комишани, Наддніпрянське, Бургунка, Велетенське, Дніпровське, Іванівка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Молодіжне. Монастирське, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 - дістали поранення.

За його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 18 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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