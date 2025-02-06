Інтерфакс-Україна
Події
00:26 06.02.2025

Атака ворожого БПЛА спровокувала пожежу на ринку в Харкові, даних про постраждалих не надходило

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Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА "Герань" пошкоджено торгівельні павільйони ринку у Київському районі Харкова.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова йдеться про один з найбільших ринків міста, поблизу з транспортною інфраструктурою.

"Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #харків #пожежа #бпла

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