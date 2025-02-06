00:26 06.02.2025
Атака ворожого БПЛА спровокувала пожежу на ринку в Харкові, даних про постраждалих не надходило
Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА "Герань" пошкоджено торгівельні павільйони ринку у Київському районі Харкова.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За інформацією міського голови Ігоря Терехова йдеться про один з найбільших ринків міста, поблизу з транспортною інфраструктурою.
"Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.