Атака ворожого БПЛА спровокувала пожежу на ринку в Харкові, даних про постраждалих не надходило

Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА "Герань" пошкоджено торгівельні павільйони ринку у Київському районі Харкова.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова йдеться про один з найбільших ринків міста, поблизу з транспортною інфраструктурою.

"Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.