Інтерфакс-Україна
Події
22:34 05.02.2025

РФ вдарила ракетою невстановленого типу по Одеському району, внаслідок чого є загиблий і постраждалий – Офіс генпрокурора

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Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом російського ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одеського району, внаслідок чого одна особа загинула і одна постраждала, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За попередніми даними, війська РФ вдарили авіаційною ракетою, тип встановлюється", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, 5 лютого близько 18:15 збройні сили РФ завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі м. Південне Одеської області

Зазначається, що внаслідок удару загинув 39-річний місцевий житель, поранення отримав 19-річний хлопець. Також пошкоджено 11-ти поверхову недобудову, житлові будинки, приміщення мінімаркету та кафе.

Наразі огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці події прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялось, російські війська атакували Одеську область ракетою, унаслідок цього загинув чоловік, ще один – у важкому стані.

Теги: #удар #одеса #жертва

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