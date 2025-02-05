Інтерфакс-Україна
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20:38 05.02.2025

Зеленський ухвалив санкції проти тіньового флоту РФ та викрадачів українських культурних цінностей – укази

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Зеленський ухвалив санкції проти тіньового флоту РФ та викрадачів українських культурних цінностей – укази

Президент України Володимир Зеленський схвалив рішення Ради безпеки та оборони України від 5 лютого щодо 57-ми капітанів тіньового флоту РФ та 55-ти викрадачів української культурної спадщини у Криму і 3-х музеїв, зареєстрованих окупантами на тимчасово окупованих територіях України.

Відповідні укази №№67\2025 та 68\2025 від 5 лютого опубліковані у середу на сайті голови держави.

У санкційний пакет "тіньовий флот" увійшли 56 громадян РФ і один Ірану, які є капітанами суден російського тіньового флоту (переважно підсанкційних), а також задіяні в експорті російської нафти в обхід цінової стелі шляхом здійснення перевалок нафти у морі та застосування інших протиправних заходів.

У нього увійшли, зокрема капітани тіньових танкерів "Liberty" Микола Цома, "Bolero" Григорій Мотайленко, "Cassiopeia" Олександр Юрпалов, "Callisto" Олександр Фількін. Всі ці танкери перебувають під санкціями США, Сполученого Королівства і ЄС, а їх оператором є підсанкційна компанія Совкомфлот, яка теє перебуває під санкціями США та Сполученого Королівства.

Також санкції введені щодо Євгена Безрукова, капітана танкера "Moti", оператором якого є компанія Gatik Ship Management, один з найбільших судновласників тіньового флоту, Ігора Кучерова, капітана танкера Fjord Seal, оператором якого є компанія Prominent Shipmanagement Limited (зареєстрована у Гонконгу), а також громадянина Ірану Алі Мохсені, капітана танкера Daksha, оператором якого є компанія Oceanlink Maritime DMCC (зареєстрована в ОАЕ).

"Очікуваний вплив санкцій - синхронізація з санкціями, вже запровадженими партнерами, та спонукання партнерів до запровадження нових санкцій, що дозволить обмежити можливості тіньового флоту залучати досвідчених капітанів, оскільки вони наражатимуться на ризик блокування їх активів та заборони на в’їзд до низки країн. Це підвищить витрати тіньового флоту та ускладнить його операційну діяльність", - йдеться в повідомленні.

Таким чином капітани тіньового флоту вперше понесуть індивідуальну відповідальність за сприяння РФ в обході стелі цін на нафту, а санкції змусять тих, хто працює на танкерний флот агресора, платити за це особисту ціну, і ускладнить для РФ пошук нових капітанів для своїх суден.

Також запроваджуються санкції проти осіб, відповідальних за знищення української культурної ідентичності шляхом проведення незаконних археологічних розкопок на території тимчасово окупованого Криму і вивезення культурних цінностей з території України.

Зокрема, під них потрапили: перший заступник міністра культури РФ Сергій Обривалін, заступних міністра Володимир Осінцев, голова Департаменту державної охорони культурної спадщини Мінкульту РФ Роман Рибало, та директор підсанкційного Інституту археології російської Академії Наук Микола Макаров, які видавали дозволи на проведення незаконних археологічних розкопок в Криму. Також санкції запроваджені щодо президента Спілки музеїв Росії, гендиректора підсанкційного "Державного Ермітажу" Михайла Піотровського, директора підсанкційного "Державного музею образотворчих мистецтв ім.Пушкіна" Єлизавети Лихачової, та керівника археологічних експедицій Сергій Соловйов, який був безпосередньо задіяний у незаконних розкопках на території Херсонесу Таврійського, пам’ятки ЮНЕСКО.

Серед осіб з подвійним громадянством (усього 18 осіб) санкції введені, зокрема, щодо першої заступниці "міністра культури Республіки Крим" Ольга Бурової, призначеної на цю посаду окупаційною адміністрацією, директора Мелітопольського краєзнавчого музею Євгена Горлачова, який передав окупантам інформацію про місце зберігання "Скіфського золота" і отримав за це від окупаційної влади орден, а також завідувачки відділу історії та археології стародавнього і середньовічного Криму підсанкційного "Кримського федерального університету ім.Вернадського" Ельзари Хайредінової, яка очолює незаконну археологічну експедицію на окупованій території Криму.

Незаконно зареєстровані на окупованих територіях за законодавством РФ музеї, які функціонують на базі експропрійованих культурних цінностей: "Державний історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський", "Східно-Кримський історико-культурний музей-заповідник", "Центральний музей Тавриди".

"Очікуваний вплив санкцій: блокування активів осіб, причетних до викрадення культурної спадщини України; привернення уваги країн-партнерів до проведення державою-агресором незаконних археологічних розкопок на ТОТ, спонукання їх до запровадження власних санкцій, які позбавлять даних осіб можливості брати участь у міжнародних культурних заходах та просувати там свої пропагандистські наративи", - йдеться в повідомленні.

Теги: #культура #указ #президент

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