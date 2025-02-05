Україна розраховує на допомогу ФРН щодо підготовки до відкриття переговорів про вступ до ЄС

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів зустріч із державним секретарем Федерального міністерства економіки Німеччини Удо Філіпом, повідомляє пресслужба Офісу.

"Високо цінуємо те, що Німеччина є ключовим у Європі донором допомоги Україні. Окремо хочу відзначити підтримку з боку Федерального міністерства економіки нашого сектору енергетики на суму близько 350 мільйонів євро. Розраховуємо, що допомога Україні з боку Німеччини в усіх пріоритетних сферах розширюватиметься. Це питання нашої колективної європейської безпеки", – зазначив Жовква у ході зустрічі.

Окрему увагу сторони приділили збільшенню присутності німецького бізнесу на вітчизняному ринку. Жовква привітав роботу спільних українсько-німецьких підприємств, які спеціалізуються на ремонті військової техніки, а також наголосив на тому, що важливо розширювати співпрацю у сфері виробництва далекобійних дронів і ракет.

Співрозмовники також обговорили продовження санкцій проти РФ. Жовква наголосив, що санкційний тиск має посилюватися та охоплювати всі стратегічні галузі російської економіки.

Крім того, під час зустрічі приділили особливу увагу підготовці України до відкриття переговорів про вступ до ЄС.

"Україна робить усе можливе для забезпечення якомога швидшого виконання умов, необхідних для членства в ЄС. Воно слугуватиме важливим елементом перемоги України. Ми твердо налаштовані підтримувати високу динаміку переговорного процесу, зокрема у сфері лібералізації торгівлі з ЄС. Розраховуємо на подальшу підтримку Німеччини в цьому питанні", – підсумував Жовква.