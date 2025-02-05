Міносвіти затвердило склад наглядової ради Київського авіаційного інституту

Міністерство освіти та науки України затвердило склад наглядової ради державної установи "Київський авіаційний інститут" (КАІ).

Згідно з повідомленням Міносвіти, до складу нової наглядової ради КАІ увійшли: керівниця екосистеми UNIT.City Євгенія Беспалова, інвестиційний аналітик Horizon Capital Андрій Бродецький, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр, депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук, старший науковий співробітник відділу фізичної електроніки Інституту фізики НАН України Антон Сененко, засновник ГО "Контора Пі" Петро Чернишов, директор громадської організації "Повернись живим!" Тарас Чмут.

"Призначення членів ради відбулося за процедурою експериментального проєкту, згідно з якою членів наглядової ради добирає незалежний комітет у складі щести авторитетних експертів. Усі кандидати пройшли прозорий конкурсний добір, співбесіду з комітетом, а також перевірку в органах безпеки. Претендентів було 31 на сім місць у наглядовій раді", - йдеться в повідомлені.

Як повідомлялося, 6 вересня 2024 року Кабінет міністрів запустив у трьох вишах експериментальний проєкт із посилення ролі наглядових рад. Зокрема, учасниками експерименту є Національний авіаційний університет, який реорганізовано в ДНП "Київський авіаційний інститут", а також Запорізький національний університет і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

У жовтні 2024 року Міносвіти створило Комітет з відбору наглядових рад у трьох вишах, які є учасниками експерименту з розширення автономії.

Міносвіти 16 грудня 2024 року затвердило склад наглядової ради Запорізького національного університету (ЗНУ).