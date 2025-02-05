Інтерфакс-Україна
Події
16:15 05.02.2025

Зеленський: в Україну з російського полону повернулися ще 150 захисників

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Зеленський: в Україну з російського полону повернулися ще 150 захисників
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13230

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення 150 українських захисників додому внаслідок обміну військовополоненими з РФ.

"Сьогодні хороший день для всіх нас. Ми повертаємо з російського полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну", - написав він у телеграм у середу.

Зеленський зазначив, що деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки. "І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних", - сказав президент.

"Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей. Дякую партнерам, зокрема ОАЕ, і тим, хто підтримує нас на цьому шляху. Працюємо, щоб повернути всіх", - наголосив глава держави.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ у телеграм, серед тих, хто сьогодні повернувся з полону, 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один поліцейський.

"На жаль, серед звільнених є бійці у важкому стані. Ми обов’язково подбаємо про те, аби кожен з них отримав необхідне лікування та догляд. Попереду в них тривала реабілітація та відновлення", - сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Раніше Зеленський та глава Офісу президента Андрій Єрмак написали про повернення з російського полону 150 захисників у телеграм, але пізніше видалили свої повідомлення.

Теги: #повернення #захисники #зеленський

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