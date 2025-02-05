Інтерфакс-Україна
Події
12:02 05.02.2025

Майже всіх співробітників USAID по всьому світу відправляють у відпустку

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Майже всіх співробітників USAID по всьому світу відправляють у відпустку

Увесь найманий персонал Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після 7 лютого піде в адміністративну відпустку по всьому світу, за винятком персоналу, відповідального за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм, повідомляє сайт агенції у середу.

"У п'ятницю, 7 лютого 2025 року, об 23:59 за східноєвропейським часом увесь найманий персонал USAID піде в адміністративну відпустку по всьому світу, за винятком визначеного персоналу, відповідального за виконання критично важливих для місії функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм. Основний персонал, який, як очікується, продовжить роботу, буде поінформований керівництвом Агентства до 15:00 четверга, 6 лютого (за східним часом, 08:00 за Києвом)", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що для персоналу USAID, який наразі працює за межами США, Агентство, у координації з місіями та Державним департаментом, наразі готує план, згідно з яким Агентство організує та оплатить зворотній проїзд до США протягом 30 днів, а також забезпечить розірвання контрактів з державними службовцями та контрактів з міжнародними спеціалістами, "які не будуть визнані основними".

Агентство розглядатиме окремі винятки та продовження терміну повернення на підставі особистих або сімейних обставин, міркувань мобільності чи безпеки або з інших причин.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), повідомляє сайт Державного департаменту.

Як повідомлялось, директора з безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і його заступника відправили в адміністративну відпустку в суботу, 1 лютого, після того, як вони спробували завадити співробітникам департаменту ефективності державного управління (DOGE) отримати доступ до захищених систем агентства.

Теги: #usaid #відпустка #персонал

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