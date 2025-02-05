Інтерфакс-Україна
Події
11:03 05.02.2025

Британія запланувала підтримку України на GBP282 млн на 2024-2025 рр. на додаток до військової

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Британія запланувала підтримку України на GBP282 млн на 2024-2025 рр. на додаток до військової

Загальна сума невійськової підтримки України з боку Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в 2024-205 роках складе GBP282 млн ($352 млн), з них GBP55 млн ($69 млн) буде виділено у середу під час візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до Києва, повідомляється на сайті британського уряду.

"Підтримка, про яку було оголошено сьогодні, базується на значних результатах Великої Британії як провідного двостороннього донора, який виділив GBP977 млн на підтримку, включаючи GBP477 млн гуманітарної допомоги Україні та регіону з початку повномасштабного вторгнення. Ми надамо GBP282 млн на підтримку на 2024-2025 роки, на додаток до зобов’язань прем’єр-міністра надати GBP3 млрд військової підтримки Україні цього року та протягом усього періоду", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Леммі перебуває в середу з візитом у Києві в рамках договору про 100-річне партнерство з Україною і нова підтримка з боку Сполученого Королівства на загальну суму GBP55 млн "підвищить стійкість і зростання у Великобританії та Україні". В уряді також додали, що оголошення про допомогу, зроблені у середу, "відкриють можливості для британського бізнесу завдяки використанню британського досвіду, створенню торговельних та інвестиційних можливостей, а також розбудові зв’язків між Великобританією та Україною на довгі роки".

"Відвідавши сьогодні Київ, Девід Леммі на власні очі побачить, як підтримка Великої Британії робить Україну найсильнішою з можливих позицій на початку четвертого року повномасштабного вторгнення Росії", - заявили в британському уряді.

Повідомляється, що у рамках візиту міністра закордонних справ Великої Британії він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і віце-прем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною, "щоб підтвердити постійну підтримку Великої Британії та обговорити з перших вуст, як Велика Британія та міжнародні партнери можуть зробити Україну найсильнішою з можливих позицій".

Теги: #україна #підтримка #кошти #велика_британія

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