Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Впродовж доби втрати окупантів склали 1140 одиниць живої сили та 232 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено дев'ять танків, 12 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 157 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 99 БПЛА оперативно-тактичного рівня.