Інтерфакс-Україна
Події
07:20 05.02.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців

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Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Впродовж доби втрати окупантів склали 1140 одиниць живої сили та 232 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено дев'ять танків, 12 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 157 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 99 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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