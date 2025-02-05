Інтерфакс-Україна
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04:10 05.02.2025

Україна отримала підтримки зброєю від США на $46 млрд з виділених $77 млрд – Зеленський

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Україна отримала підтримки зброєю від США на $46 млрд з виділених $77 млрд – Зеленський

Україна отримала військової допомоги від США за роки повномасштабного вторгнення на $46 млрд з виділених $77 млрд, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану у вівторок.

"Я відповідаю цифрами на звинувачення, що Україна отримала "сотні мільярдів" від Сполучених Штатів і що значна частина цих грошей зникла або опинилася десь, ніхто не знає де. Україна ніколи не отримувала сотні мільярдів. По-перше, Україна отримала підтримку від усіх американських інституцій - Конгресу, Білого дому - у вигляді пакету військової допомоги за три роки війни на суму 77 мільярдів доларів. 77 мільярдів доларів зброєю, а не грошима, прийшли в Україну, повинні були прийти в Україну. Фактично, на сьогоднішній день з цього пакету надійшло 46 мільярдів доларів", - сказав Зеленський.

Також президент України назвав під час інтерв'ю обсяг бюджетної підтримки.

"Ми отримали 31,5 мільярда доларів підтримки в нашому бюджеті, на такі важливі речі, як енергетика і т.д., на багато речей. Ми дуже вдячні за це" – заявив Зеленський.

Окрім того український президент заявив про потребу утримувати мільйонну армію, якщо Україна не отримає членства в НАТО.

"Якщо не НАТО, нам потрібно буде утримувати мільйонну армію. Навіть 800 тисяч, які ми маємо зараз, буде недостатньо. Чому? Тому що зараз ми бачимо, що вони наступають, і у нас недостатньо сил, щоб повністю витіснити їх з нашої території. Це означає, що нам потрібно буде фінансувати мільйонну армію. Як мінімум, мільйонна армія потребує величезних коштів. Нам потрібно буде розвивати виробництво, витрачати більшу частину бюджету на посилення нашої оборони, на протиповітряну оборону, безпілотники і так далі… Все це потребує фінансування. Де ми його візьмемо? Це дуже, дуже складно. Тому я думаю, що НАТО - це найдешевший варіант", - пояснив Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану.

Теги: #сша #підтримка #зеленський

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