Зеленський повідомив, що СБУ ліквідувала особу, яка стоїть за вбивствами українців під час Революції гідності

Служба безпеки України ліквідувала особу, яка стоїть за вбивствами українців на сході під час Революції гідності, проте президент України Володимир Зеленський не знає його прізвища.

“Я не можу говорити ні про які вбивства, я знаю, що Служба безпеки України ліквідувала одну особу, яка стоїть за вбивствами на сході нашої держави під час Революції гідності на Майдані… Я не знаю чи це ця людина, я не знаю його прізвища, мені важко сказати, чи це той випадок”, - сказав Зеленський в інтерв’ю для Пірса Моргана, відповідаючи на запитання “Чи може він підтвердити, що вбивство Армена Саркісяна було з боку України?”.

Як відомо, у понеділок у під'їзді житлового комплексу «Алые паруса» на Авіаційній вулиці в Москві стався вибух. У результаті одна людина загинула, її особу встановлюють. Ще чотири людини були госпіталізовані з пораненнями різного ступеня тяжкості. Згодом Армен Саркісян помер у реанімації.