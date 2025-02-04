ЄС виділив €18-20 млрд на підтримку українських біженців, проте ці гроші не потрапили в Україну - Зеленський

Європейський союз виділив €18-20 млрд на підтримку українських біженців у перший рік повномасштабного російського вторгнення, проте ці гроші так і не потрапили в Україну, повідомив президент Володимир Зеленський.

“На цю підтримку Європейський Союз виділив 18- 20 мільярдів, у них були рішення в перший рік, і ці гроші так і не прийшли в Україну. Я завжди казав, дайте гроші на підтримку біженців в український бюджет, а ми з українського бюджету дамо їх біженцям, які перебувають за кордоном”, - сказав Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану.

Він зазначив, що США направили на підтримку українських біженців $5-6 млрд, проте в перший рік війни громадяни України офіційно вивезли з країни $35 млрд.

“В перший рік США направили нашим біженцям від 5 до 6 мільярдів доларів допомоги, а за перший рік українці вивезли 35 мільярдів доларів, тому я не вважаю це підтримкою українського бюджету, але це підтримка людей, і ми вдячні”, - зазначив президент.