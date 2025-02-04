Зеленський: втрати Росії на війні складають близько 350 тис. вбитими та 600-700 тис. пораненими

Втрати Росії на війні складають близько 350 тис. вбитими та 600-700 тис. пораненими, приблизно від 50 до 70 тисяч росіян зникли безвісті, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Я думаю, що приблизно 350 000 росіян було вбито, багато зниклих безвісти. Я не знаю до кінця, але приблизно від 50 до 70 000 зниклих безвісти росіян, далі у них близько 600 000 - 700 000 поранених”, - сказав Зеленський в інтерв’ю для Пірса Моргана.

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