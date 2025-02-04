Зеленський повідомив, що є результати щодо зупинених тіньових фінансових схем

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки, на якому були доповіді щодо фінансової чистоти в країні.

"Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати щодо тіньових фінансових схем, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти. Мільярди гривень", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

За його словами, відповідні матеріали вже знаходяться у правоохоронних органів. "Розслідування мають бути об’єктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон", - зауважив президент.

Окрім того, на РНБО ухвалено рішення щодо санкцій. "Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів", - додав Зеленський.