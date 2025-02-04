Інтерфакс-Україна
Події
18:29 04.02.2025

Київрада звернеться до СБУ після запиту правоохоронців щодо допомоги ЗСУ

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Київрада звернеться до СБУ після запиту правоохоронців щодо допомоги ЗСУ

Запит від силових структур надійшов до Київської міської ради, який містить вимогу надати інформацію рішення по виділенню субвенцій в рамках програми "Захисник Києва на 2022-2024 роки", повідомив заступник мера столиці, секретар Київради Володимир Бондаренко.

"Не пройшло й тижня, як після виділення громадою Києва понад 5 мільярдів гривень на ЗСУ, хтось у владних кабінетах вирішив зупинити всю допомогу захисникам від столиці. І правоохоронці почали блокування грошей на ЗСУ. На адресу Київської міської ради надійшов запит, в якому по суті співпрацю Київради та ЗСУ називають створенням злочинної організації, інкримінуючи статтю 255 КК України", - написав Бондаренко у Facebook у вівторок.

Він опублікував фрагмент запиту, згідно якого правоохоронців також цікавить планування виділення коштів на потреби Сил оборони та звіти від військових частин та інших установ, яким допомагала громада.

Секретар Київради вважає, що такі дії слідчих та прокурорів загрожують роботі Київради та допомозі ЗСУ, а тому несуть пряму загрозу національній безпеці України та мають бути предметом дослідження спецслужб.

"У зв’язку з цим будемо звертатись до Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України з проханням дати оцінку діям представників правоохоронних органів, які свідомо блокують виділення Київрадою допомоги ЗСУ, та чиї дії тоді підриватимуть національну безпеку та нестимуть загрозу державному суверенітету України", - наголосив Бондаренко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на першій у 2025 році сесії 30 січня Київрада виділила на допомогу Силам оборони понад 5 млрд грн.

 

Теги: #київрада #сбу #бондаренко #захисник_києва #кличко

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