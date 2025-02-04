Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку до 16:00 зафіксовано 22 боєзіткнення, 17 вже відбито

Фото: Генштаб ЗСУ

На всій лінії фронту з початку доби зафіксовано 55 бойових зіткнень, майже половина з них на покровському напрямку, де до 16:00 години було відбито 17 атак, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"На покровському напрямку противник вже здійснив 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій... Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 17 атак противника",- йдеться у зведенні Генштабу у Телеграм у вівторок.

На курському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак армії РФ, одне боєзіткнення триває. "Крім того, ворог завдав 34 авіаційні удари, скинувши 52 керовані авіабомби, застосовував некеровані авіаракети та здійснив 225 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - додають у зведенні.

На торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій, наразі Сили оборони відбили шість штурмів російських підрозділів, триває одне боєзіткнення.

На куп’янському напрямку противник п’ять разів активно атакував позиції наших підрозділів, на даний час три атаки відбити, два боєзіткнення тривають.

На лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців поблизу, наразі точиться бій.

На краматорському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника, одне боєзіткнення триває дотепер.

На новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили дві атаки окупаційної армії.

На гуляйпільському напрямку українськими оборонцями відбиті дві атаки загарбників.

Повідомляється, що на харківському та оріхівському напрямках зафіксовані поодинокі бойові зіткнення.

На сіверському та придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.