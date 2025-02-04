Інтерфакс-Україна
Події
14:33 04.02.2025

Від початку війни кількість шахрайства зросла, не всі постраждалі готові публічно про них говорити – юрист

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Від початку війни кількість шахрайства зросла, не всі постраждалі готові публічно про них говорити – юрист

Від початку війни кількість випадків шахрайства в Україні значно зросла, однак не всі постраждалі готові публічно про них говорити, вважає радник та керівник практики форензік юридичної фірми Asters Святослав Огреба.

"З початку повномасштабного вторгнення кількість випадків шахрайства суттєво збільшилася. І хоча точної статистики поки що немає, адже далеко не всі постраждалі від шахрайських дій готові говорити про це публічно, а деякі випадки шахрайської поведінки поки що залишаються не виявленими, проте точно можна сказати: війна стала "ідеальним штормом" для шахраїв", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Огреби, постійні ракетні обстріли, перенесення бойових дій на локації підприємств, масова міграція, військова мобілізація, інтенсифікація хакерських атак створюють інкубаційні умови для шахрайської діяльності.

Як зазначив він, міграція власників бізнесу за кордон та неможливість управляти ним безпосередньо "на місці" створюють додаткові можливості для зловживань з боку працівників. Ними можуть бути, зокрема, реалізація менеджментом частини продукції підприємства через пов'язані компанії, де осідає частина прибутку, виведення коштів через надання послуг за завищеною вартістю або оплата послуг, які ніколи не надавалися, благодійні внески на підконтрольні особи тощо.

"Власники подекуди керують бізнесом дистанційно, не розуміючи реальних умов в країні. Вони хочуть бачити свої компанії успішними, але соціально-економічні умови для цього є не зовсім сприятливими. Така ситуація призводить до тиску на менеджерів підприємств, змушуючи їх "прикрашати" звітні цифри. А це вже інший вид шахрайства – викривлення фінансової звітності", - сказав юрист.

Огреба також сказав, що залишається актуальною проблема збереження конфіденційних даних підприємств, а боротьба за ресурсну базу та збут між конкурентами стала більш жорсткою. При цьому у деяких випадках така боротьба спонукає до застосування не зовсім етичних способів конкурування, як то промисловий шпіонаж чи викрадення баз даних.

"Це далеко не всі приклади "ідеального шторму" для шахраїв, які змушують власників та топ-менеджерів бізнесу приділяти більше уваги заходам протидії шахрайству, зокрема за допомогою зовнішніх радників", - сказав юрист

Як підкреслив Огреба, правоохоронці, зазвичай, зосереджуються на доказуванні вини осіб, які здійснили неправомірні дії. Воодночас "усунення наслідків цих дій не є їхньою першочерговим завданням. Вони також не мають функціоналу щодо створення превентивних заходів із запобігання неправомірних дій на підприємстві, а діють вже по факту здійснення правопорушень. Натомість форензік-спеціалісти можуть як створювати системи заходів для запобігання неправомірної діяльності на підприємствах, так і безпосереднього розслідувати факти шахрайства з подальшим пошуком і поверненням активів", сказав він.

В той же час матеріали форензік-розслідувань можуть допомогти роботі правоохоронних органів, додав Огреба.

Як повідомлялося, юрфірма Asters створила окрему форензік-практику, яка фокусуєтся на виявленні випадків шахрайств, розслідусванні економічнихз злочинів і розробці заходів захисту від фінансових, операційних та репутаційних ризиків.

Asters – нпайбільша українська юридична фірма повного циклу з офісами в Києві, Брюсселі, Лондоні та Вашингтоні. Має доступ до більш як 125 юрисдикцій через розвинену марежу партнерських юридичних фірм.

Теги: #юрист #шахрайство #asters

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