Інтерфакс-Україна
Події
12:36 04.02.2025

Під завалами в Ізюмі є людина - Синєгубов

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Станом на 12:22 відомо, що одна людина знаходиться під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого ракетного удару,  повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Ліквідація наслідків триває... Працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба", - написав  Синєгубов  у  своєму  телеграм-каналі. 

За його словами, частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок. 

Як повідомлялося раніше, внаслідок ворожого ракетного удару по центральній частині Ізюма загинуло 4 особи, ще 20 постраждали. 

Теги: #ізюм #ракетний_удар

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