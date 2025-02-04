Під завалами в Ізюмі є людина - Синєгубов

Станом на 12:22 відомо, що одна людина знаходиться під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого ракетного удару, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ліквідація наслідків триває... Працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ворожого ракетного удару по центральній частині Ізюма загинуло 4 особи, ще 20 постраждали.