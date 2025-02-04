Інтерфакс-Україна
Події
08:20 04.02.2025

Ворожі БпЛА масовано атакували Черкащину, виникли пожежі на території приватних підприємств

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Ворожі БпЛА масовано атакували Черкащину, виникли пожежі на території приватних підприємств

Російські безпілотники вночі масовано атакували Черкаську область, на території трьох приватних підприємств виникли пожежі, одне з яких триває досі, повідомив начальник черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Надскладна ніч для нашої Черкащини. Ворог масовано атакував ударними БпЛА. в обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. В одному випадку ліквідація ще триває", - написав він у телеграмі.

За його словами, по повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 "шахедів" у межах Черкаської області.

За попередніми даними, потерпілих немає. Обстеження території та встановлення завданої шкоди триває.

 

Теги: #черкаська #обстріли

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