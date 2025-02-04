Інтерфакс-Україна
Події
03:46 04.02.2025

Дію імпортних мит, запроваджених США для Канади, буде призупинено на 30 днів - Трюдо

2 хв читати

США відкладуть введення мит на товари з Канади в обмін на те, що Оттава реалізує план із захисту кордону між двома країнами вартістю $1,3 млрд ($0,9 мільярда США – ІФ-У), повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"У мене щойно відбулася приємна розмова з президентом Трампом… Дію пропонованих тарифів буде призупинено щонайменше на 30 днів, поки ми працюємо разом", - написав Трюдо в соцмережі X.

Він додав, що Канада реалізує прикордонний план вартістю $1,3 млрд, а саме зміцнить кордон зі США новими гелікоптерами, технологіями та персоналом, щоб зупинити потік фентанілу.

"Майже 10 тис. військовослужбовців на передовій працюють і працюватимуть на охороні кордону", - зазначив прем'єр-міністр.

За словами Трюдо, Канада також бере на себе нові зобов'язання щодо призначення "фентанілового царя", внесе картелі до списку терористичних організацій, забезпечить цілодобове спостереження за кордоном, створить спільні канадсько-американські ударні сили для боротьби з організованою злочинністю, фентанілом і відмиванням грошей.

"Я також підписав нову розвідувальну директиву щодо боротьби з організованою злочинністю і фентанілом, і ми виділимо на це $200 млн", - підкреслив він.

Зі свого боку, Трамп підтвердив призупинення введення імпортних мит для Канади.

"Як президент, я несу відповідальність за забезпечення безпеки всіх американців, і я роблю саме це. Я дуже задоволений цим початковим результатом, і дію тарифів, оголошених у суботу, буде призупинено на 30 днів, щоб подивитися, чи вдасться укласти остаточну економічну угоду з Канадою", - написав він у своїй соцмережі The Truth.

Раніше повідомлялося, що Трамп підписав указ про мита в 25% на товари, що імпортуються з Мексики і Канади, і в 10% - з Китаю. При цьому мита на енергоносії з Канади становитимуть 10% і стосуватимуться всієї канадської енергетики, зокрема нафти, газу, електроенергії.

Джерело: https://x.com/JustinTrudeau/status/1886529228193022429

Теги: #мита #канада #сша #призупинення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:35 12.05.2025
Трамп підпише указ на зниження цін на ліки та фармацевтичні препарати від 30% до 80%

Трамп підпише указ на зниження цін на ліки та фармацевтичні препарати від 30% до 80%

01:38 12.05.2025
Вбивства повинні припинитися негайно - Келлог про пост Трампа

Вбивства повинні припинитися негайно - Келлог про пост Трампа

21:56 11.05.2025
Сполучені Штати оголосили про торговельну угоду з Китаєм – Білий дім

Сполучені Штати оголосили про торговельну угоду з Китаєм – Білий дім

18:46 11.05.2025
США та Іран розпочали четвертий раунд переговорів щодо ядерної угоди – ЗМІ

США та Іран розпочали четвертий раунд переговорів щодо ядерної угоди – ЗМІ

18:26 11.05.2025
Катар готується подарувати Трампу "Літаючий палац" - ЗМІ

Катар готується подарувати Трампу "Літаючий палац" - ЗМІ

04:10 07.05.2025
Піт Хегсет в лютому 2025 року скасовував постачання зброї Україні, не ставлячи Білий дім до відома - ЗМІ

Піт Хегсет в лютому 2025 року скасовував постачання зброї Україні, не ставлячи Білий дім до відома - ЗМІ

20:48 06.05.2025
Канадський прем'єр запевнив Трампа, що той не зможе "купити" Канаду

Канадський прем'єр запевнив Трампа, що той не зможе "купити" Канаду

08:20 05.05.2025
Трамп дав доручення обкласти 100% митом кінофільми, імпортовані в США

Трамп дав доручення обкласти 100% митом кінофільми, імпортовані в США

11:57 02.05.2025
Саміт G7 відбудеться в Канаді 15-17 червня

Саміт G7 відбудеться в Канаді 15-17 червня

17:23 01.05.2025
Оприлюднено правила отримання сертифікатів для експорту українських яблук до Канади

Оприлюднено правила отримання сертифікатів для експорту українських яблук до Канади

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський чекатиме на Путіна у четвер у Туреччині особисто, а також чекає тривалого припинення вогню з 12 травня

Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

ОСТАННЄ

Чехія і Південна Корея уклали низку угод щодо зведення двох блоків на АЕС Dukovany

Макрон, Туск, Стармер та Мерц під час візиту до Києва спробували традиційні українські страви

МЗС Росії фейково звинуватило лідерів Франції, Британії та Німеччини у вживанні наркотиків

Україна з лютого суттєво стабілізувала фронт і загальмувала втрату територій до 50 кв. км в тиждень – Чмут на ТСН

ХАМАС зробить крок до припинення війни, звільнивши ізраїльсько-американського заручника

На Покровському напрямку було знешкоджено 368 окупантів - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 5 мирних мешканців - прокуратура

Німеччина за два дні депортувала 78% затриманих на кордоні мігрантів – ЗМІ

Туск звинуватив спецслужби РФ в причетності до пожежі в торговому комплексі Варшави

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА