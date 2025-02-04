Дію імпортних мит, запроваджених США для Канади, буде призупинено на 30 днів - Трюдо

США відкладуть введення мит на товари з Канади в обмін на те, що Оттава реалізує план із захисту кордону між двома країнами вартістю $1,3 млрд ($0,9 мільярда США – ІФ-У), повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"У мене щойно відбулася приємна розмова з президентом Трампом… Дію пропонованих тарифів буде призупинено щонайменше на 30 днів, поки ми працюємо разом", - написав Трюдо в соцмережі X.

Він додав, що Канада реалізує прикордонний план вартістю $1,3 млрд, а саме зміцнить кордон зі США новими гелікоптерами, технологіями та персоналом, щоб зупинити потік фентанілу.

"Майже 10 тис. військовослужбовців на передовій працюють і працюватимуть на охороні кордону", - зазначив прем'єр-міністр.

За словами Трюдо, Канада також бере на себе нові зобов'язання щодо призначення "фентанілового царя", внесе картелі до списку терористичних організацій, забезпечить цілодобове спостереження за кордоном, створить спільні канадсько-американські ударні сили для боротьби з організованою злочинністю, фентанілом і відмиванням грошей.

"Я також підписав нову розвідувальну директиву щодо боротьби з організованою злочинністю і фентанілом, і ми виділимо на це $200 млн", - підкреслив він.

Зі свого боку, Трамп підтвердив призупинення введення імпортних мит для Канади.

"Як президент, я несу відповідальність за забезпечення безпеки всіх американців, і я роблю саме це. Я дуже задоволений цим початковим результатом, і дію тарифів, оголошених у суботу, буде призупинено на 30 днів, щоб подивитися, чи вдасться укласти остаточну економічну угоду з Канадою", - написав він у своїй соцмережі The Truth.

Раніше повідомлялося, що Трамп підписав указ про мита в 25% на товари, що імпортуються з Мексики і Канади, і в 10% - з Китаю. При цьому мита на енергоносії з Канади становитимуть 10% і стосуватимуться всієї канадської енергетики, зокрема нафти, газу, електроенергії.

Джерело: https://x.com/JustinTrudeau/status/1886529228193022429