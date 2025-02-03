Затверджений план щодо переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусів – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандуючого Збройних сил України Олександра Сирського, в який, зокрема, він представив план модернізації Сил оборони.

"Також Головком доповів щодо модернізації нашої армії – уже був затверджений відповідний план щодо переходу на нову організаційну структуру Збройних сил України та створення корпусів. Зберігаємо увагу до цього – до виконання. Корпусна система потрібна. Ми обговорили сьогодні підходи до призначення командирів корпусів: це мають бути найбільш підготовлені, найбільш перспективні офіцери з бойовим досвідом і сучасним мисленням", - сказав президент в вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що армія повинна бути сучасною. "І головне – цінувати людей. Відповідні рішення будуть оприлюднені", - додав президент.

Очільник Української держави також відзначив доповідь Сирського стосовно ситуації на фронті, зокрема на покровському напрямку та в Курській області.

"Також сьогодні була доповідь головкома Сирського і щодо фронту – і особлива увага – покровському напрямку, – і щодо операції в Курській області. Всім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання і роблять це стійко, я вдячний. Щоб в цьому році бути успішними у перемовинах, українські воїни мають бути стійкими на передовій та результативними у знищенні російських окупантів", - наголосив Зеленський.

Також на Ставці обговорили стан енергетики та нагальні потреби української ППО та протиракетного захисту.

"Ставка – передусім про енергетику, про захист нашої енергосистеми. Росіяни не змінюють свого завдання знищити українську енергетику, постійно завдають ударів і роблять так, щоб підлаштовувати свої удари під спроможності нашого захисту – щоб складніше було відбивати. Я дякую всім нашим воїнам, кожному й кожній, хто працює, щоб подолати цю загрозу, – наш повітряний щит, усі сили ППО, мобільні вогневі групи, всі сили РЕБ і розробники РЕБ. Це постійна швидка еволюція засобів радіоелектронної боротьби. Ми маємо бути в ній значно швидшими", - вказав президент.

Він зазначив, що потреби протиракетної оборони – це нові завдання для роботи з партнерами.

"Окремо обговорили спроможності протиповітряної оборони та потребу в протиракетах – є нові завдання для нашої дипломатії, для Міністерства оборони України – для роботи з партнерами. Постачання для ППО України – це критично й не має припинятися. Постійно потрібно шукати у світі, як посилити захист, як зробити більше виробництва необхідних речей в Україні, як додавати локалізацію виробництва, як брати ліцензії в наших партнерів. Це велика робота, від якої багато в чому залежить майбутнє України", - наголосив президент України.