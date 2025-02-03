Інтерфакс-Україна
Події
20:25 03.02.2025

В Україну із окупації повернули 12 дітей

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В Україну із окупації повернули 12 дітей

В Україну вдалося повернути 12 дітей, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"В рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому дванадцятьох дітей, які перебували під тиском російської окупації", - написав він у телеграм у понеділок.

За його словами, серед врятованих — діти, які пережили важкі випробування: 16-річна дівчина, яка втратила маму через недбалість окупаційної медицини, 17-річний підліток, якому видали повістку до армії РФ, діти, які зазнали спроб русифікації через "виховні табори", та 8-річна дівчинка, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство.

 

Теги: #діти #повернення

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