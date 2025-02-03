Зеленський підписав закон про врегулювання українського громадянства для подружжя ЗСУ

Фото: сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який полегшує отримання українського громадянства дружинам або чоловікам військових Збройних сил України.

Як випливає з карти законопроекту на сайті Верховної Ради, президент підписав цей закон 3 лютого.

Законопроект на початку січня було підтримано 270 народними депутатами. Згідно з документом, дружинам і чоловікам військовослужбовців України буде надано право подати декларацію про відмову від іноземного громадянства при набутті українського громадянства. Це ж право поширюється на подружжя загиблих військових.