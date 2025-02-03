Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку до 16:00 зафіксовано 25 боєзіткнень, 14 вже відбито

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На всій лінії фронту з початку доби зафіксовано 53 бойових зіткнення, майже половина з них на покровському напрямку, де до 16:00 години було відбито 14 атак, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити українських захисників із позицій у районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 14 атак, 11 боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Олександрівки, скинувши три КАБи",- йдеться у зведенні Генштабу у телеграм у понеділок.

На лиманському напрямку загарбницька армія двічі атакувала поблизу Тернів, один бій продовжується. На сіверському напрямку авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Сіверськ та Закітне.

На краматорському напрямку українські захисники відбили одну спробу окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на торецькому напрямку, противник атакував дев’ять разів неподалік населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка.

На новопавлівському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара. На гуляйпільському напрямку окупанти двічі безрезультатно атакували позиції ВСУ поблизу Новосілки.

Повідомляється, що на харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Баранівка та Бочкове. На куп’янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій ВСУ у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. Українські захисники відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення продовжується.

На оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутись в напрямку Новоданилівки та Щербаків. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази без успіху штурмували позиції ВСУ поблизу Антонівки та Придніпровського.