Січень 2025 року в Києві повторив рекордні температурні значення 2007 року

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За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у січні в Києві повторила рекордне значення 2007 року.

Як повідомляє пресслужба ЦГО, середньомісячна температура січня 2025 року склала 2,1°, що на 5,3° вище за кліматичну норму.

"Найхолодніше у столиці було 6 січня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -6,9°, а найтепліше – 30 січня, коли максимальна температура після полудня досягла +11,6°", - відзначається у повідомленні.

Крім того, за останні шість днів місяця було встановлено 11 температурних рекордів.

Опадів на проспекті Науки, 37, випало 25 мм, або 68% кліматичної норми.