Інтерфакс-Україна
Події
09:31 03.02.2025

У чотирьох областях України введено аварійні відключення електроенергії

2 хв читати
У чотирьох областях України введено аварійні відключення електроенергії

У чотирьох областях України - Кіровоградській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській - у понеділок, 3 лютого, введені графіки аварійних відключень електроенергії.

Так, за даними "Кіровоградобленерго", з 8:30 понеділка в області почали діяти аварійні графіки відключення електроенергії.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - вказується у повідомленні на сайті підприємства.

Відзначається, що у разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено.

Також введені графіки аварійних відключень на території Сумщини.

"У Сумській області діють для 1 та 2 черг. Черга при ГАВ відображається НА МОМЕНТ ВІДКЛЮЧЕННЯ в реальному часі на сайті АТ " Сумиобленерго" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за вашою адресою чи номером особового рахунку. Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються", - вказується у повідомленні "Сумиобленерго" в телеграм-каналі.

Відзначається, що причина застосування графіків аварійних відключень - перевантаження в мережі.

АТ "Полтаваобленерго" повідомляє про введення графіків аварійних відключень з 8:25 понеділка.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 лютого о 8:25 отримана команда на ведення 1-2 черги ГАВ", - вказується у повідомленні у Facebook.

Крім того, відключення застосовуються у Дніпропетровській області.

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - повідомляє прес-служба ДТЕК "Дніпровські Електромережі".

 

Теги: #аварійні_відключення #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 06.05.2025
Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

Україна з початку травня шостий день поспіль лідирує за ціною е/е на спотовому ринку у Європі

02:27 03.05.2025
На індонезійському острові Балі сталося масштабне відключення електроенергії - ЗМІ

На індонезійському острові Балі сталося масштабне відключення електроенергії - ЗМІ

14:59 01.05.2025
Максимальна потужність експорту е/е в ЄС збільшена з 550 до 650 МВт

Максимальна потужність експорту е/е в ЄС збільшена з 550 до 650 МВт

19:01 28.04.2025
Відновлення енергосистеми Іспанії може зайняти до 10 годин

Відновлення енергосистеми Іспанії може зайняти до 10 годин

15:45 28.04.2025
Відключення електроенергії зачепило частину Іспанії, Португалії та Франції

Відключення електроенергії зачепило частину Іспанії, Португалії та Франції

11:18 26.04.2025
Нацбанк покращив оцінку дефіциту електроенергії на 2025–2027 рр.

Нацбанк покращив оцінку дефіциту електроенергії на 2025–2027 рр.

11:07 25.04.2025
"Черкасиобленерго" у I кв. нарахувало 12 млн грн штрафів за крадіжки е/е

"Черкасиобленерго" у I кв. нарахувало 12 млн грн штрафів за крадіжки е/е

11:15 21.04.2025
Максимум споживання е/е у Великдень був на третину меншим попередньої неділі, продовжує спадати

Максимум споживання е/е у Великдень був на третину меншим попередньої неділі, продовжує спадати

11:47 18.04.2025
Споживання е/е продовжує знижуватися протягом тижня в умовах профіциту потужності СЕС – "Укренерго"

Споживання е/е продовжує знижуватися протягом тижня в умовах профіциту потужності СЕС – "Укренерго"

18:44 14.04.2025
ДТЕК за тиждень повернув енергопостачання для 75,5 тис. абонентів в Донецькій і Дніпропетровській областях

ДТЕК за тиждень повернув енергопостачання для 75,5 тис. абонентів в Донецькій і Дніпропетровській областях

ВАЖЛИВЕ

Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

Пропозиція Путіна про переговори є першим кроком, але недостатнім, - Макрон

Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

ОСТАННЄ

Окупанти скинули КАБи на прифронтову громаду Запорізької області, є важкопоранена

Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

Прем'єр Естонії: Адміністрація Трампа стає "трохи нетерплячою" до ігор Росії

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

Зеленська - учасникам архітектурного бієнале у Венеції: Ми кажемо "дах над головою", коли маємо на увазі дім, безпеку

Один цивільний постраждав внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області

Пропозиція Путіна про переговори є першим кроком, але недостатнім, - Макрон

Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

Консультації щодо нацменшин між Україною та Угорщиною перенесено за ініціативи угорської сторони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА