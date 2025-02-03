У чотирьох областях України введено аварійні відключення електроенергії

У чотирьох областях України - Кіровоградській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській - у понеділок, 3 лютого, введені графіки аварійних відключень електроенергії.

Так, за даними "Кіровоградобленерго", з 8:30 понеділка в області почали діяти аварійні графіки відключення електроенергії.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - вказується у повідомленні на сайті підприємства.

Відзначається, що у разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено.

Також введені графіки аварійних відключень на території Сумщини.

"У Сумській області діють для 1 та 2 черг. Черга при ГАВ відображається НА МОМЕНТ ВІДКЛЮЧЕННЯ в реальному часі на сайті АТ " Сумиобленерго" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за вашою адресою чи номером особового рахунку. Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються", - вказується у повідомленні "Сумиобленерго" в телеграм-каналі.

Відзначається, що причина застосування графіків аварійних відключень - перевантаження в мережі.

АТ "Полтаваобленерго" повідомляє про введення графіків аварійних відключень з 8:25 понеділка.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 лютого о 8:25 отримана команда на ведення 1-2 черги ГАВ", - вказується у повідомленні у Facebook.

Крім того, відключення застосовуються у Дніпропетровській області.

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - повідомляє прес-служба ДТЕК "Дніпровські Електромережі".