Інтерфакс-Україна
Події
09:18 03.02.2025

Сили оборони збили вночі 38 ворожих дронів з 71

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Сили оборони збили вночі 38 ворожих дронів з 71
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники збили в ніч на понеділок, 3 лютого, 38 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів-імітаторів інших типів, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 9:00 підтверджено збиття 38-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина", - розповіли у Повітряних силах.

Про жертви та руйнування не повідомляється.

Як зазначено, у ніч на 3 лютого 2025 року (із 19.00 2 лютого) противник атакував Україну 71 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Теги: #атака_бпла_рф #повітряні_сили

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