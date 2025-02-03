Інтерфакс-Україна
Події
08:42 03.02.2025

Через російські обстріли Херсонщини поранені 19 людей, з них дві дитини, ще одна особа загинула

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Через російські обстріли Херсонщини поранені 19 людей, з них дві дитини, ще одна особа загинула

Російські війська обстрілювали Херсонську область у неділю, внаслідок чого поранено 19 людей і одна загинула, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Олександрівка, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Золота Балка, Гаврилівка, Дудчани, Микільське, Шляхове, Садове, Антонівка, Придніпровське, Томина Балка, Зеленівка, Чайкине, Нововоронцовка, Архангельське, Велетенське, Іванівка, Кізомис, Львове, Миколаївка, Михайлівка, Новодмитрівка, Ольгівка, Понятівка, Розлив, Саблуківка, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 - дістали поранення, з них - 2 дитини.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди, гаражі, складське приміщення та приватні автомобілі.

 

Теги: #херсонська_область #обстріл

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