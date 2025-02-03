Трамп: США планує зустрічі та переговори з Україною, РФ та іншими сторонами

Президент США Дональд Трамп в неділю заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів, зокрема, з Україною, РФ та "різними сторонами", передає CNN.

"Ми маємо справу з Україною та Росією, у нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включно з Україною та Росією", - сказав Трамп журналістам у неділю ввечері на об’єднаній базі Ендрюс.

Раніше повідомлялось, що радник президента України з комунікації Дмитро Литвин назвав "провальним" план з припинення вогню та проведення виборів в Україні спеціального посланця президента США Дональда Трампа з українського врегулювання Кіта Келлога.

Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з РФ найближчими місяцями, пише Reuters у суботу з посиланням на американських чиновників.