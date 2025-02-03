Українські дрони атакували російський газопереробний завод у Астрахані

Беспілотники атакували ключовий російський газопереробний завод у Астрахані, який впливає на військово-промисловий комплекс РФ, повідомив начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Атаковано Астраханський газопереробний завод. Це один із ключових енергетичних об'єктів рф, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки", - написав він у телеграмі.

За словами Коваленка, завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери.

За даними агентства Reuters, це були українські дрони. Крім того, беспілотники атакували нафтопереробний завод у Волгограді та порушили польоти в кількох аеропортах.