Інтерфакс-Україна
Події
16:42 02.02.2025

Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на Покровському та Куп’янському напрямках - Генштаб

2 хв читати
Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на Покровському та Куп’янському напрямках - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Від початку доби на фронті відбулося 52 бойових зіткнення, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Покровському та Куп’янському напрямках, повідомив Генштаб ЗСУ у телеграм у неділю.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив 12 спроб просунутися до позицій українських захисників в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Загризове, Лозова. Українські захисники відбили п’ять атак, сім боєзіткнень триває.

Агресор шість разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки . На даний час триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну атаку ворожих військ неподалік Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог двічі намагався йти вперед в районах Торецька та Кримського.

Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. Двадцять п’ять разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські воїни відбивають ворожі атаки в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів. Наразі тривають ще шість боєзіткнень.

Окупанти один раз намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя на Новопавлівському напрямку, були зупинені нашими захисниками.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаудару в районі Новополя.

На Харківському Оріхівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках з початку доби противник активних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбили дві атаки загарбників, ще два боєзіткнення триває. Крім цього, ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням чотирьох керованих бомб.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:03 10.05.2025
Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 106 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 106 од. автотехніки

08:25 09.05.2025
Сили оборони уразили за добу 16 районів зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони уразили за добу 16 районів зосередження окупантів - Генштаб

08:22 09.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 193 бойових зіткнення - Генштаб

Впродовж доби зафіксовано 193 бойових зіткнення - Генштаб

07:31 09.05.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1300 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1300 військовослужбовців

17:07 08.05.2025
На фронті на 16:00 сталося більше боєзіткнень, ніж у минулі дні, – Генштаб ЗСУ

На фронті на 16:00 сталося більше боєзіткнень, ніж у минулі дні, – Генштаб ЗСУ

08:18 08.05.2025
Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів - Генштаб

08:15 08.05.2025
Впродовж доби зафіксовано 196 бойових зіткнень

Впродовж доби зафіксовано 196 бойових зіткнень

07:49 08.05.2025
Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 122 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 122 од. автотехніки

08:13 07.05.2025
Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу 10 районів зосередження окупантів

08:09 07.05.2025
Упродовж доби зафіксовано 171 бойове зіткнення

Упродовж доби зафіксовано 171 бойове зіткнення

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Стармер та Макрон відкидають вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню

Санкції проти РФ дали результати, ситуація там складніша, ніж показує кремлівська пропаганда – Туск

Стармер: потрібно розширювати спроможності ЗСУ і посилювати їх, а миротворчий мандат залежатиме від можливостей і потреб

Всі члени ЄС та представники Коаліції охочих готові посилити санкції проти РФ, якщо та не піде на 30-денне перемир'я - Мерц

ОСТАННЄ

Туреччина на Коаліції охочих висловила готовніть брати участь у моніторингу припинення вогню – ЗМІ

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Велика Британія надасть Україні 5 додаткових систем ППО Raven – ЗМІ

Дії висланого з Угорщини українського дипломата були визнані серйозною загрозою суверенітету країни, заявили в уряді

Британські експерти працюють над відновленням польотів в Україну після припинення вогню – Стармер

Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ – ЗМІ

Стармер та Макрон відкидають вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню

Санкції проти РФ дали результати, ситуація там складніша, ніж показує кремлівська пропаганда – Туск

Стармер: потрібно розширювати спроможності ЗСУ і посилювати їх, а миротворчий мандат залежатиме від можливостей і потреб

Всі члени ЄС та представники Коаліції охочих готові посилити санкції проти РФ, якщо та не піде на 30-денне перемир'я - Мерц

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА