Інтерфакс-Україна
Події
12:31 02.02.2025

В Україні найближчими днями очікуються невеликі морози, місцями сніг

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В Україні найближчими днями очікуються невеликі морози, місцями сніг
Фото: Pixabay

На півдні та південному сході України у понеділок, 3 лютого, помірний мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг, повідомив Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, у південній частині, вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла, у Криму 2-7° тепла.

У Києві у понеділок місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 3 лютого найвища температура вдень була 12,3 в 2002р., найнижча вночі -26,8 в 2012р.

У вівторок, 4 лютого, в Україні місцями невеликий сніг, вночі у південно-східній частині помірний сніг.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 0-5° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві у вівторок місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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